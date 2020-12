Inter eliminata, Juventus: i meme più belli da inviare agli interisti

Inter eliminata dalla Champions League: la squadra di Conte alla fine non ce l’ha fatta ed è arrivata ultima nel girone.

Inter eliminata dalla Champions, la squadra di di Antonio Conte è fuori dalla Champions e dai gironi per la terza volta consecutiva. Il tal senso il web si è scatenato ironizzando sull’accaduto con una serie di memes in sfottò alla squadra nerazzurra. Infatti ieri sera i nerazzurri non sono riusciti ad andare oltre lo 0-0 contro lo Shaktar. Un pareggio che è costato caro alla squadra di Antonio Conte che è stata, di conseguenza, eliminata definitivamente dalla competizione.

Ieri sera l’Inter di Antonio Conte è stata l’unica squadra italiana ad essere eliminata ai gironi di Champions League. Una brutta batosta per la squadra nerazzurra che, con il pareggio contro lo Shaktar, si è dunque qualificata ultima del girone, arrivano quarta. Il web, ovviamente, non è rimasto indifferente è ha deciso di ironizzare sull’accaduto con dei meme divertenti, già diventati virali.

Le altre squadre italiane, compresa l’Atalanta, sono riuscite a qualificarsi agli ottavi di finale senza troppi problemi. L’Inter per il terzo anno consecutive esce dai gironi con un amore in bocca e la squadra nerazzurra, per l’ennesima volta, fallisce in ambito europeo. Lunedì ci saranno i sorteggi. A Nyon in Svizzera si scoprirà la prossima avversaria dei bianconeri. Molte squadre potrebbero essere abbordabili, altre meno. La Juventus ha tutte le carte in regola per fare bene e tutta la società, come l’allenatore, si faranno trovare pronte ai prossimi appuntamenti internazionali. Una stagione che è partita in sordina ma che sta, poco a poco, tornando ai fasti a cui siamo abituati. Le idee tattiche di Pirlo sono, finalmente, entrate in testa ai giocatori.