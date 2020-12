Calciomercato Juventus, Dybala rinnova? Ecco il nodo da sciogliere

La situazione relativa al prolungamento di Paulo Dybala resta appesa a un filo: c’è ancora molta distanza tra domanda ed offerta

Dybala Juventus Calciomercato/ A tenere banco in casa Juventus nelle ultime è sicuramente il caso relativo a Paulo Dybala. Il fantasista argentino, autore di prestazioni sin qui poco esaltanti, non ha ancora trovato l’accordo per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2022: a nulla sono valsi i tentativi di mediazione del suo entourage Jorge Antun, che in più di una circostanza ha cercato di tessere la tela con i vertici dirigenziali bianconeri, senza però riuscire a trovare la fatidica fumata bianca.

Leggi anche–>Ramos alla Juventus, calciomercato: pronto un super biennale da 12 mln

La richiesta della Joya è chiara: il numero 10 della Juve, secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, vorrebbe che la società gli corrisponda un quadriennale da 15 milioni di euro annui. Di diverso avviso è la dirigenza di corso Galileo Ferraris, che non intenderebbe andare oltre un’offerta da 11 milioni stagionali. Una forbice importante, che si sta rivelando un Everest da scalare.