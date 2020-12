UFFICIALE 🤝 #Under23

Luca #Coccolo rinnova fino al 30 giugno 2⃣0⃣2⃣3⃣ ⚪️⚫️#ForzaJuve pic.twitter.com/7F2e67IfOB

— JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) December 11, 2020

Calciomercato Juventus, è ufficiale: Luca Coccolo rinnoverà con i bianconeri fino al 30 giugno 20203. Una notizia che è stata diffusa anche dal portale ufficiale della Vecchia Signora. Il classe 1998 continuerà la sua avventura nell’under 23 ma non è scontato che possa essere inserito nuovamente nella rosa della prima squadra. Il giovane difensore ha voluto continuare la sua avventura in bianconero. Come abbiamo visto già nel corso della stagione l’allenatore Andrea Pirlo sta puntando molto sui giovanissimi e sembra che gli stessi sentano più fiducia.

Calciomercato Juventus, è ufficiale: rinnova fino al 2023

Calciomercato Juventus, Luca Coccolo rinnova dunque con i bianconeri fino al 2023. Il giovane difensore proseguirà la sua avventura in bianconero con la speranza di diventare uno dei prossimi protagonisti della prima squadra. In tal senso Pirlo è una garanzia.

Ancora una volta la Juventus punta sui giovanissimi. Già nove potenziali titolari della nuova rosa di Pirlo sono sotto i 25 anni. Un record ma soprattutto un cambio di registro notevole. Con Coccolo si è data nuova dimostrazione di come la Juventus creda in questi giovani e di come voglia puntare su di essi anche nel presente.