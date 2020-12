L’attaccante del Borussia Dortmund atteso Lunedì all’aeroporto di Caselle

Haaland Juventus Calciomercato/ Uno dei talenti più cristallini del panorama internazionale: Erling Haaland sta incantando tutti a suon di prestazioni esaltanti, confermandosi partita dopo partita alla stregua di un attaccante moderno, capace di giocare con i compagni e allo stesso tempo di essere implacabile sotto porta. Il classe 2000, che sta smaltendo i postumi di un infortunio che gli hanno impedito di scendere in campo nel match di ritorno contro la Lazio, anche in questo scorcio di stagione non sta deludendo le attese, confermandosi ad altissimi livelli.

Tanti i club che hanno bussato alla porta del Borussia Dortmund per capire la disponibilità dei gialloneri a lasciarlo partire: non sarà facile, tuttavia, mettere le mani sul giovane centravanti, valutato dal suo club di appartenenza circa 100 milioni. Una cifra importante, certo, ma non esageratamente folle, se si considera il potenziale sin qui dimostrato. Intanto, Lunedì il calciatore è atteso a Torino. Vediamo perché.