Pogba non è il solo, la Juventus sogna un centrocampo da Champions

La Juventus è fermamente intenzionata a regalare ad Andrea Pirlo calciatori di spessore mondiale. Oltre a Pogba si insegue anche Toni Kroos.

Il portale di informazione sportiva Calciomercato.it dà un importante spunto di lettura per ciò che consiste il calciomercato della Juventus. Secondo il sito in questione, infatti, i bianconeri vogliono rinforzare ulteriormente il centrocampo, dando veri e propri campioni ad Andrea Pirlo. Sanno che le idee del tecnico possono essere rivoluzionarie, ma sono intenzionati a supportarlo con gli uomini giusti. Ecco perché per la mediana del futuro non c’è soltanto Paul Pogba, ma Paratici lavora segretamente anche su altri nomi.

Non solo Pogba, assalto a Kroos?

Il Real in estate andrà all’assalto di Camavinga, talento assoluto del Rennes. Per prenderlo dovrà presentarsi con un’offerta di almeno di 50 milioni di euro. Colpo che il club spagnolo potrebbe finanziare con la cessione di Kroos. L’avventura del tedesco sembra davvero arrivata al capolinea e la Juventus potrebbe rappresentare la giusta destinazione. Servono circa 40 milioni di euro e l’affare potrebbe essere favorito anche dallo sponsor, l’Adidas. Sponsor sia del tedesco che dei bianconeri. Ritrovare Cristiano Ronaldo, poi, sarebbe certamente un fattore in più che non può che aiutare il trasferimento.