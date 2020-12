Calciomercato Juventus, tre bianconeri in prestito al Genoa: il loro futuro

Il calciomercato della Juventus ha visto rapporti importanti con il Genoa, prossimo avversario dei bianconeri nel campionato di serie A.

Vestono quest’anno la maglia del Grifone tre giocatori di proprietà della Juve che ha scelto per loro una partenza in prestito al fine di consentirgli di accumulare minuti giocati e mettere in mostra le loro qualità. Si tratta del portiere Mattia Perin, dell’attaccante Marko Pjaca e del laterale esterno sinistro Luca Pellegrini. Quale sarà la scelta della società nel prossimo calciomercato estivo?

Calciomercato Juventus, Pellegrini spera di convincere il club

Come sottolinea Tuttosport oggi in edicola, il futuro di questi tre giocatori che il club ha mandato altrove per consentirgli di giocare con regolarità non sembra però essere a Torino. L’unico che potrebbe avere chance di rimanere è Luca Pellegrini, per il quale il club nella prossima sessione estiva dovrà fare una valutazione importante. Arrivato per essere una pedina preziosa a sinistra, il vice Alex-Sandro, in realtà con la maglia bianconera ha giocato pochissimo e la società ha optato per il prestito. Non è però un mistero che la Juventus stia seguendo in quella zolla del campo altri giocatori di spessore, come ad esempio Emerson Palmieri.