Calciomercato, dall’Inghilterra: “La Juventus sta scherzando”

Il calciomercato della Juventus si appresta ad entrare nel vivo visto che a gennaio si riapriranno ufficialmente le trattative.

Uno dei grandi sogni dei tifosi bianconeri è quello di rivedere in squadra l’asso francese Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United potrebbe cambiare aria presto e in ogni caso non rinnovare con la formazione inglese. Per questo motivo tante big lo tengono d’occhio, tra cui anche la Juventus che sarebbe ben lieta di metterlo a disposizione di mister Pirlo. Chiaramente alle giuste condizioni economiche.

