Genoa-Juventus probabili formazioni: dubbio in difesa

Tutto pronto in casa Juventus in vista del match che vedrà i bianconeri impegnati contro il Genoa. Le ultime sulle formazioni.

Una partita da non sottovalutare per la squadra di Andrea Pirlo, considerando che contro squadre meno attrezzate sono stati commessi dei passi falsi. La Juve è ancora imbattuta, ma ha collezionato molti pareggi che non gli hanno permesso di essere al momento nelle primissime posizioni. Il Genoa andrà a caccia di punti salvezza e proverà a mettere i bastoni tra le ruote a Ronaldo e compagni.

Squadra quasi fatta per il tecnico bianconero, che tra i pali farà giocare Szczesny. In difesa De Ligt potrebbe osservare un turno di riposo, decisione in extremis. In questo caso Danilo centrale insieme a Bonucci, con Alex Sandro di nuovo tra i titolari a sinistra. Ancora nodi da sciogliere in mezzo al campo, sugli esterni invece Chiesa e Kulusevski avranno una chance. In attacco sicuramente ci sarà Ronaldo, al suo fianco potrebbe esserci di nuovo Dybala, anche se la squalifica dello spagnolo Morata è stata ridotta ed è dunque a disposizione.