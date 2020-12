La Juventus si appresta a scendere in campo questo pomeriggio alle ore 18 contro il Genoa per l’undicesima giornata di serie A.

Un match che ovviamente i bianconeri vogliono vincere a tutti i costi per rimanere nelle zone altissime della classifica. C’è ancora qualche nodo da sciogliere per mister Pirlo. In difesa dove De Ligt alla fine potrebbe anche rifiatare. Ma anche in attacco, dove il tecnico deve decidere chi sarà la spalla di Cristiano Ronaldo. Ma la sua scelta sembra ormai fatta.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, scambio con l’Inter per Eriksen: le novità

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Dybala verso la cessione: lo vogliono in sei/a>