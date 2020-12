Juventus, svaligiata la casa di Paolo Rossi: le reazioni sui social

Da appena un paio di giorni ci ha lasciato Paolo Rossi, ex giocatore della Juventus e campione del mondo con l’Italia nel 1982.

Ieri si sono tenuti i funerali a Vicenza e tantissimi campioni dello sport, oltre che ovviamente la gente comune, hanno reso omaggio all’attaccante che a Spagna 1982 trascinò l’Italia sul tetto del mondo. Nella serata poi una tristissima notizia. Mentre appunto il popolo italiano piangeva il suo campione, alcuni ladri si sono intrufolati nella sua casa di Bucine, centro in Toscana, per portare via degli oggetti di valore. Ad accorgersi del furto la moglie Federica, al rientro dopo i funerali.

