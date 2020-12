Juventus, Pirlo deve sciogliere i dubbi a centrocampo

Per la Juventus si prospetta decisamente un impegno difficile domani pomeriggio, visto che affronterà l’Atalanta di Gasperini.

Certo le acque in casa bergamasca non sembrano essere tranquillissime, con il caso Gomez che tiene banco da giorni, ma l’Atalanta è una squadra che fa davvero paura. Corre tanto, gioca bene e segna gol a raffica. E’ approdata agli ottavi di Champions League non a caso, confermandosi tra le migliori squadre europee. Una partita tutta da seguire insomma. Pirlo ha quasi deciso la formazione titolare, ma rimangono alcuni dubbi da sciogliere soprattutto in mezzo al campo.

Juventus, Pirlo deve scegliere il suo centrocampo

