Calciomercato Juventus, futuro Morata: le parole dell’agente

Juventus Morata futuro/ Uno dei principali riferimenti offensivi della Juventus, autentica rivelazione del campionato. L’impatto di Alvaro Morata nella sua nuova esperienza in bianconera non poteva cominciare meglio: lo spagnolo ormai è diventato titolare fisso, a discapito di Paulo Dybala, relegato in più di una circostanza in panchina da Andrea Pirlo in questo primo scorcio di stagione. Intervistato da Gianluca di Marzio, l’agente del calciatore, Juanma Lopez, ha fatto il punto della situazione:

“In estate lo volevano anche Milan e Napoli, ma siamo molto felici di aver trovato l’accordo con la Juventus. L’Atletico in un primo momento non ha aperto alla situazione prestito, ma negli ultimi giorni di mercato la sua posizione si è ammorbidita. Sono sicuro che alla fine di questa stagione i bianconeri riscatteranno Alvaro: non ho alcun dubbio in tal senso. Non abbiamo alcun senso di rivalsa nei confronti dell’Atletico Madrid: ora loro hanno uno dei centravanti più forti al mondo, come Suarez. Va bene così.”