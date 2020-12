Barella alla Juventus, calciomercato: affare con l’Inter, scambio con Dybala

Calciomercato Juventus, Barella piace e non poco ai dirigenti bianconeri: da non escludere un eventuale scambio con Paulo Dybala

Calciomercato Juventus Barella Dybala/ Mancano ancora molti mesi all’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato. Tuttavia, soprattutto i principali top club europei sono già al lavoro per cercare di rinforzare le rispettive rose con acquisti di qualità, magari piazzando eventuali esuberi. In questo senso, Paulo Dybala nelle ultime settimane sta diventando un vero e proprio problema per la Juventus: a dispetto delle dichiarazioni rilasciate dal presidente Andrea Agnelli, il divorzio con la Joya sembra essere sempre più vicina.

L’accordo per il rinnovo del contratto del numero 10 non è stato ancora trovato: le parti sono ferme sulle rispettive posizioni ormai da tempo. Dybala chiede un quadriennale da 15 milioni di euro a stagione, a fronte dell’offerta bianconera di 10 milioni più bonus legate a prestazioni e rendimento complessivo. Il tempo comincia a stringere, anche perché il contratto dell’ex Palermo scadrà tra un anno e mezzo; ecco perché Paratici sta cominciando a guardarsi attorno, per capire come eventualmente cedere il suo attaccante, magari inserendolo uno scambio. Nelle ultime ore si è fatta avanti un’ipotesi di scambio con Niccolò Barella.