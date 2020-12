Dybala, sirene da Parigi e uno scambio da copertina con il Barcellona

Il Barcellona, se dovesse perdere Messi a zero come appare probabile, potrebbe pensare di portare Dybala al Camp Nou in cambio di Griezzman.

Il portale calciomercatoweb.it svela una nuova manovra di mercato della Vecchia Signora. Se dovesse andare in porto, avrebbe eco mondiale e occuperebbe le prime pagine dei quotidiani sportivi di tutto il mondo. Chi riguarda? In cambio di Dybala, per un “baratto” alla pari sui 90 milioni, il Barça potrebbe mettere sul piatto Antoine Griezmann. Il francese è un pesce fuor d’acqua in Catalogna che però prende 18 milioni di euro l’anno. Tralasciando questo aspetto, al transalpino potrebbe allettare non poco la possibilità di rilanciarsi in Italia, di raccogliere magari l’eredità di Cristiano Ronaldo. A maggior ragione se al posto di Pirlo dovesse arrivare un certo Zinedine Zidane…

Dybala, quello scambio e le sirene da Parigi

A proposito di addio di Dybala, piace e molto anche al Paris Saint-Germain. I francesi, però, sono concentrati totalmente sulla corsa a Leo Messi che può arrivare a zero. E’ lui la priorità dello sceicco che farebbe di tutto per strapparlo al Manchester City. Nel caso però la pulce dovesse prendere la strada della Perfida Albione, allora si virerebbe sulla Joya.