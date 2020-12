Rivelazione Vieri: «La Juventus ha già preso il nuovo Xavi»

Bobo Vieri dice la sua sul centrocampo della Juventus e loda l’operazione che ha portato Arthur in bianconero. Per lui è un top player.

«Arthur è come Xavi, secondo me può arrivare a quei livelli. Con Arthur e Bentancur davanti alla difesa Pirlo può comandare a centrocampo contro qualsiasi squadra. Io nel mio centrocampo farei giocare quei due, lascerei fuori McKennie». Parole di Bobo Vieri che spreca complimenti per il centrocampo della Vecchia Signora durante una diretta su Twitch. L’ex centravanti della Nazionale ha fatto le pulci al campionato, sostenendo come siano i bianconeri l’antagonista dell’Inter. Ha inserito nel gruppo il Napoli, tirando invece fuori il Milan.

Il parere di Bobo Vieri

Secondo Vieri, quando giochi due anni al Barcellona poi vai in giro per il mondo e giochi con la sigaretta. Un’affermazione importante, che testimonia come i blaugrana restino una scuola di palleggio e di un calcio difficilmente replicabile. Bobo ha poi approfondito il concetto. «Sa fare cose che gli altri non capiscono. Gioca nel Brasile titolare, è il comandante del gioco». Complimenti niente male per il classe ’96 che, dopo un primo periodo di adattamento, sembra sentirsi sempre più a suo agio negli schemi di Andrea Pirlo.