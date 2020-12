Juventus Atalanta, Gasperini: “Convinti di poterla vincere nel finale”

Le parole del tecnico della Dea dopo il pareggio dello Stadium

Un Gasperini visibilmente soddisfatto commenta la gara dello Stadium, che ha visto Juventus e Atalanta pareggiare per 1-1: “Non era facile venire qui ed imporre il nostro gioco, contro una squadra forte come la Juve. Abbiamo disputato la nostra partita, con coraggio personalità e voglia di aggredire gli avversari. Nel primo tempo abbiamo commesso qualche errore di troppo, che alla fine non ci ha permesso di concretizzare come volevamo.

Nella ripresa siamo stati più puliti nel giropalla, sbagliando di meno e costruendo le nostre occasioni. Entrambi i portieri sono stati molto bravi: nel finale abbiamo avuto la sensazione anche di poterla vincere. Poi ovviamente ci sono anche gli episodi come i rigori che te la possono cambiare.