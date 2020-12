Il calciomercato della Juventus sta per riaprirsi nel prossimo mese di gennaio e non sono da escludere innesti nella squadra di Andrea Pirlo.

C’è in particolare un giocatore che stuzzica l’interesse dei bianconeri, e non solo, e si tratta di Milik, centravanti del Napoli. Che in estate è stato molto vicino al trasferimento alla Juve, poi sembrava invece destinato alla Roma con Dzeko pronto a sbarcare a Torino. Alla fine però è rimasto al Napoli dove finora non ha trovato mai spazio, essendo fuori dalle liste della squadra partenopea. Non ci sono dubbi sul fatto che a gennaio il calciatore cambierà squadra, anche perché per lui c’è il rischio concreto, non giocando, di perdere i prossimi europei con la Polonia.

