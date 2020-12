Dybala, la volontà è il rinnovo. Ma dall’estero fanno traballare la Juventus

Il Paris Saint Germain sarebbe pronto a formulare un’offerta concreta alla Juventus per Dybala qualora non riuscisse a prendere Messi.

«Il mio procuratore è stato a Torino ma nessuno l’ha chiamato» ha detto Paulo Dybala. «A me risulta che abbia ricevuto un’offerta che lo renderebbe uno dei venti giocatori più retribuiti in Europa. Stiamo aspettando una risposta in maniera molto serena». la risposta del presidente Andrea Agnelli. Su questo scambio di battute via giornali si prosegue nella telenovela tra la Joya e la Vecchia Signora. L’impressione è che la svolta sia dietro l’angolo con un club estero sempre più al centro delle trattative.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due acquisti per lo scudetto: Pirlo ha un sogno

Il PSG su Paulo Dybala

Come riporta il sito calciomercato.it, la Juventus non intende aumentare l’ultima proposta da 10 milioni di euro a stagione bonus compresi. La Joya vorrebbe lo stesso trattamento di De Ligt, ma i bianconeri non sembrano sentirci. Paris Saint-Germain e club della Premier sono i potenziali acquirenti del 27enne. Da Parigi fanno sapere che qualora fallisse l’attacco a Messi, penserebbero a Dybala. Per il quale – in caso di mancata firma e visto il periodo complicato sul piano economico che sta vivendo anche il calcio – Paratici e soci potrebbero non ottenere più di 50-55 milioni di euro.