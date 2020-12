Calciomercato Juventus, Pirlo ha un piano per vincere lo scudetto ma c’è bisogno di due acquisti importanti già a gennaio

Calciomercato Juventus, Pirlo ha un piano per lo scudetto. Il maestro deve riuscire nell’impresa del decimo scudetto consecutivo, un record assoluto e un sogno per tutti i tifosi bianconeri, al fine di realizzarlo, però, c’è bisogno di importanti innesti già nel mercato di “riparazione”. Inutile ribadire che la necessità rimane quella di recuperare Dybala, l’attaccante argentino potrebbe diventare l’arma in più di questa Juventus e il periodo – non di certo roseo – deve cessare. Ma anche con Dybala, c’è bisogno di un nuovo innesto in attaccante. Un attaccante “di peso”, un ariete che manca. Oltre a Morata in quel ruolo non c’è più nessuno. I bianconeri pensano il grande colpo low cost Giroud. L’attaccante francese potrebbe essere la perfetta alternativa a Morata quando lo spagnolo non sarà disponibile.

Calciomercato Juventus, due acquisti per lo scudetto: Pirlo ha un sogno

Ma bado alle ciance. Il vero sogno è soprattutto un altro francese: Paul Pogba. Il francese è già pronto a salutare i Red Devils a gennaio e un ritorno sotto la Mole sarebbe più che gradito, sia dalla società ma anche dai tifosi. Quel gesto del “ti richiamo dopo” di Agnelli a Mino Raiola, diventato virale negli scorsi giorni, sta facendo, letteralmente, volare con la fantasia i tifosi della Vecchia Signora. Pogba sarebbe l’uomo in più, sia per il campionato ma anche per il sogno Champions. Il francese in bianconero ritroverebbe vecchi compagni e Pirlo a cui il francese si è ispirato nel corso di tutta sua carriera.