Juventus, alcuni quotidiani sportivo hanno valutato l’arbitraggio di Valeri in Juventus Atlanta: su Twitter scoppia la polemica

Juventus, alcuni quotidiani sportivi hanno valutato l’arbitraggio di Valeri nello scontro fra i bianconeri e Atalanta tenutosi ieri sera allo stadio Allianz di Torino. Diversi episodi che hanno scatenato i tifosi che, proprio su Twitter, hanno espresso il loro disappunto. Come possiamo notare solo una testata ha premiato con la sufficienza l’arbitro Valeri, stiamo parlando di ‘Tuttosport‘ che dà un 6.5 all’arbitraggio del match, contro le altre testate che sono ferme sul 4.5.

Juventus, le pagelle a Doveri contro l’Atalanta: su Twitter nasce la polemica

Un match disputato ieri che si è poi concluso con un pareggio di 1-1. Sfida che è stata oggetto di polemiche per alcune scelte arbitrali, fra cui, appunto, episodi dubbi da ambo due i lati. Molti tifosi avversari accusano ‘Tuttosport’ di aver “premiato l’aiutino” in riferimento al calcio di rigore, poi sbagliato da Cristiano Ronaldo. Ad esempio MV11 scrive: “Ovviamente tuttosport premia l‘aiutino!” Ma in risposta un tifosi bianconero, come Giampiero, posta la foto del fallo da presunta espulsione di de Roon su Cuadrado, e scrive “L’aiutino” con tanto di emoticon delle risate. Insomma c’è un battibecco fra tifosi avversari, come spesso accade in episodi arbitrali dubbi.

Una partita che si è conclusa con un pareggio e alcune polemiche post partita. Ma la situazione de campionato dei bianconeri non è ancora compromessa. Pirlo è a 4 punti dalla vetta, ora gli scontri diretti saranno fondamentali per il proseguo del campionato. In questa stagione il motto del “fino alla fine” sarà più autentico che mai.