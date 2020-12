Juventus, Pirlo arrabbiato con il suo attaccante Alvaro Morata, il maestro non ha risparmiato la critica per lo spagnolo

Juventus, Pirlo non ha risparmiato le critiche per Alvaro Morata. L’allenatore bianconero non ha esitato a “sgridare” il suo attaccante, colpevole di aver mancato un’occasione ghiotta contro l’Atalanta. Nel post partita Pirlo ha parlato proprio di un fatto relativo ad Alvaro Morata, ecco le sue parole in quell’occasione: “Morata mi ha fatto arrabbiare, poteva cambiare la partita”. Pirlo si riferisce ad un’occasione che lo spagnolo, al 12′ del primo tempo della sfida contro l’Atalanta, ha fallito goffamente, colpendo di tacco, praticamente a porta vuota.

Juventus, Pirlo furioso a fine partita: “Poteva cambiare la partita”

Ecco le parole di Andrea Pirlo nel post partita proprio sull’accaduto: “Mi ha fatto arrabbiare molto perché sono leggerezze che non possiamo permetterci, sullo 0-0 certe occasioni possono incanalare la partita in un altro modo. Quando ti capitano queste occasioni deve avere la freddezza e la lucidità di fare la scelta migliore, purtroppo non è stato così. A parte quello Morata ha fatto una grande partita, poi capitano queste giornate in cui non riesci a fare gol”.