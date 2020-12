Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: Demiral nel super affare

I due club potrebbero sedersi al tavolo delle trattative mettendo su un super scambio

CALCIOMERCATO JUVENTUS DEMIRAL/ Definire prolifico l’asse che si instaurato negli ultimi anni tra Juventus e Roma sarebbe soltanto un eufemismo. I due club, infatti, hanno sovente intavolato degli scambi: ultimo, ad esempio, quello tra Spinazzola e Pellegrini. Anche la trattativa Dzeko era del resto ad un passo dal concretizzarsi, salvo poi sfumare clamorosamente. Sebbene manchino ancora molti mesi all’apertura della sessione estiva di calciomercato, i due club starebbero già cominciando ad intavolare i primi dialoghi.

Secondo quanto riportato da tuttojuve 24, infatti, ai bianconeri interesserebbe il giovane Villar, che nell’ultima stagione è definitivamente esploso alla corte di Fonseca. Molto spesso impiegato in Europa League, il giovane spagnolo ha impressionato positivamente gli addetti ai lavori di molti club, che devono però scontrarsi con la valutazione fatta dalla Roma, che non chiede meno di 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello. La Juve aveva cercato in un primo momento di inserire Federico Bernardeschi nell’affare, considerato una pedina cedibile con la quale monetizzare. La risposta dei capitolini non si è fatta intendere: “no grazie”, a meno che nell’affare non sia inserito Merih Demiral.