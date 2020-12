Juventus Napoli, Supercoppa Italiana: deciso l’orario del match

By

Stabilito l’orario della gara che vedrà Juventus e Napoli contendersi il primo trofeo ufficiale della stagione

JUVENTUS NAPOLI SUPERCOPPA ORARIO/ Mancava soltanto l‘ufficialità, che ora è arrivata. La Lega Calcio ha infatti diramato un comunicato all’interno del quale vengono fornite tutte le informazioni relative alla finale di Supercoppa Italiana tra Juventus e Napoli, che si terrà il 20 Gennaio al Mapei Stadium alle ore 21. Nel caso in cui i 90 minuti regolamentari dovessero finire sul risultato di parità, ci sarebbero due tempi supplementari da 15 minuti ciascuno: se il risultato non il risultato non si dovesse schiodare, ecco che allora si procederebbe alla lotteria dei rigori.

I bianconeri vorranno sicuramente vendicarsi, dopo la sconfitta subita nella finale di Coppa Italia proprio ad opera dei campani, che riuscirono a battere l’allora squadra di Maurizio Sarri ai rigori, dopo che i tempi regolamentari erano terminati sul risultato dii parità.