Grana Dybala, calciomercato Juventus: ecco la cifra messa sul piatto

Secondo le ultime indiscrezioni, la Juventus avrebbe stabilito la cifra dalla quale non intenderebbe muoversi: quadriennale a 10 milioni di euro a stagione

Juventus Dybala rinnovo/ Inutile dire che la situazione relativa al rinnovo contrattuale di Paulo Dybala stia monopolizzando l’attenzione mediatica in casa bianconera. L’attaccante argentino, infatti, non ha ancora trovato l’accordo con la dirigenza di corso Galileo Ferraris per prolungare il suo contratto in scadenza tra un anno e mezzo. Vani al momento i tentativi fatti da Jorge Antun, agente del calciatore, di pervenire alla fumata bianca.

Leggi anche–>Calciomercato Juventus, scambio con la Roma: Demiral nel super affare

Come rivelato da tuttojuve.com, infatti, la Juventus non intenderebbe schiodarsi dall’offerta fatta recapitare al calciatore qualche mese fa: quadriennale da 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Non un centesimo in più, come ha fatto capire recentemente anche il presidente Andrea Agnelli. La Joya, che inizialmente chiedeva 15 milioni per firmare, starebbe cominciando ad ammorbidire le sue pretese: gli ultimi aggiornamenti parlerebbero di una richiesta che si attesta sui 12 milioni annui, la cifra percepita da De Ligt. Insomma, la distanza tra domanda ed offerta c’è ma si sta assottigliando: nel caso in cui non si dovesse trovare una soluzione definitiva già in primavera, però, l’ipotesi di una cessione dell’argentino diventerebbe sempre più concreta.