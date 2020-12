Juventus Genoa, Coppa Italia: stabiliti data e orario della gara

La Lega Calcio attraverso un comunicato ha stabilito la data e l’orario del match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia

JUVENTUS GENOA COPPA ITALIA/ L’avventura della Juventus in Coppa Italia comincerà il 13 gennaio. In quella data, infatti, gli uomini di Andrea Pirlo se la vedranno con il Genoa, che ha estromesso la Sampdoria, nella gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia. Il match si disputerà alle 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, e sarà visibile in chiaro su Rai 1, con ampio pre e post partita.

Una partita da non sbagliare per Cristiano Ronaldo e compagni, che vorranno sicuramente vendicare la sconfitta ai rigori patita l’anno scorso contro il Napoli, che impedì alla Juve di alzare l’ambito trofeo. Sebbene i liguri non stiano attraversando il loro periodo di forma migliore, sarà comunque un match da non sottovalutare per i Campioni d’Italia uscenti, che domani saranno impegnati al Tardini contro il Parma.