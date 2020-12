Milik alla Juventus, calciomercato: pericolo dalla Spagna per Paratici

Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano la pista Arkadiusz Milik, ma devono guardarsi all’assalto dell’Atletico Madrid.

MILIK JUVENTUS/ Sedotto e poi abbandonato dalla Juventus, Arkadiusz Milik potrebbe clamorosamente approdare comunque sotto l’ombra della Mole l’anno prossimo. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, infatti, Fabio Paratici anche in queste ore non avrebbe mollato la presa, convinto di poter piazzare il colpo in estate, quando l’attaccante polacco si sarà svincolato dal Napoli, con il quale è ormai entrato in rotta di collisione già da molto tempo. Il numero 9 ha infatti espresso la sua volontà di cambiare aria, e già in estate, dopo il flirt con la Juve, sembrava vicinissimo un suo passaggio alla Roma, saltato però a causa di alcuni screzi subentrati con Aurelio De Laurentiis.

Tuttavia non sarà facile mettere le mani su Milik, dal momento che l’attaccante è entrato nel mirino anche dell‘Atletico Madrid, disposto ad avvicinarsi alle richieste del patron De Laurentiis, che si attestano sui 15 milioni di euro. La Juve, dal canto suo, forte dell’accordo di massima con il calciatore, starebbe temporeggiando, contando di bruciare la concorrenza in estate: solo allora Milik sarà infatti padrone del suo destino.

Calciomercato Juventus, pericolo dalla Spagna: i dettagli

Calciomercato Juventus Atletico/ Milik avrebbe trovato un accordo di massima con la Juve per un quadriennale a circa 4,5 milioni più bonus a stagione. I rapporti con l’entourage del calciatore sarebbero rimasti buoni, a dispetto di quanto successo in estate. Tuttavia, l’interessamento dell’Atletico Madrid non può e non deve essere sottovalutato: il “Cholo” Simeone ha dimostrato in più di una circostanza di poter orientare in maniera decisiva le scelte dei calciatori.

Milik piace però anche all‘Inter, che ha assoluta esigenza di acquistare un vice Lukaku affidabile, alla luce dei numerosi infortuni cui è rimasto vittima Alexis Sanchez. Insomma, la Juve al momento sembra essere in vantaggio nella corsa al giocatore, ma bisognerà velocizzare il tutto per evitare sgradite sorprese.