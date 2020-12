Luis Alberto, il mago della Lazio sul mercato. E la Juventus sonda il terreno

Luis Alberto non ha mai ricucito con la Lazio e, nonostante il rinnovo fino al 2025, potrebbe lasciare i biancocelesti già a gennaio.

Il nome è di quelli clamorosi. Luis Alberto e la Lazio stanno per dirsi addio e su di lui hanno drizzato le antenne i club di mezza Europa. Chi? Innanzitutto il Siviglia, sua squadra del cuore dove spinge per tornare. Poi ci sono Everton e Paris Saint Germain sempre interessate ai calciatori della Serie A. E in Italia? Beh, il suo nome secondo la Gazzetta dello Sport stuzzica molto la Juventus e il Milan che già si erano fatti avanti per spagnolo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, la verità sul futuro del “Papu” Gomez