Calciomercato Juventus, Paratici nel pre partita ha aggiornato sulla situazione relativa a Paulo Dybala parlando del suo futuro

Calciomercato Juventus, Fabio Paratici ha risposto alle domande relative al futuro di Paulo Dybala adesso fuori per affaticamento muscolare. Secondo il direttore sportivo Dybala potrebbe essere il capitano del futuro, come detto anche dal presidente Andrea Agnelli che già qualche giorno fa ha parlato della situazione relativa al proprio attaccante. Il numero 10 bianconero potrebbe diventare il nuovo capitano della Juventus, è designato per esserlo.

Calciomercato Juventus, Dybala out? Risponde Paratici

Proprio sul futuro di Paulo Dybala ha risposto Fabio Paratici, infatti alla domanda su quale sarà il futuro della Joya, il direttore sportivo ha risposto: “Su Dybala ci sono diverse voci di mercato, ogni anno è così, poi in questo periodo lo è ancora di più. Il presidente ha detto che è designato per essere il futuro capitano? Lavoriamo per quello“.