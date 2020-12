Nella Juventus che questa sera affronterà al Tardini il Parma dovrebbe esserci tra i pali ancora una volta Gigi Buffon.

L’eterno portiere bianconero si fa sempre trovare pronto quando viene chiamato in causa da Pirlo, dimostrando – semmai ce ne fosse bisogno – di essere ancora un estremo difensore molto affidabile, indipendentemente dalla carta d’identità. Una carriera incredibile quella di Buffon, oggi 42 anni ma tanta voglia di essere ancora utile alla Juve, sia in campo che fuori, dove rappresenta un esempio da seguire per i più giovani.

Juventus, Buffon continua o smette?

In una intervista che il portiere ha rilasciato a L’Equipe, rivivendo i momenti vissuti con il Psg, Buffon ha ammesso di non aver preso ancora nessuna decisione riguardo il suo futuro. “Magari continuo per altri due o tre anni” ha detto l’estremo difensore juventino, come riportato anche dalla Gazzetta dello Sport. Anche se poi ha ammesso come: “Penso al futuro anche se so che potrei smettere a giugno. Non so ancora cosa succederà, se mi fermo o continuo per due o tre anni. Dipenderà dal mio stato fisico e dalla motivazione”. Insomma per capire quale sarà il futuro del portiere bisognerà ancora attendere.