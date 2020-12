Juventus, ora sì che sei una squadra “liquida”: a Parma la consacrazione

Le buone sensazioni offerte nella gara contro il Tardini lasciano ben sperare per il proseguo della stagione. Pirlo può dirsi soddisfatto.

PARMA JUVENTUS PIRLO/ La Juventus ammirata al Tardini contro il Parma è sembrata una squadra. Vera. Compatta, solida, capace di assumersi con decisione le proprie responsabilità, concentrata per tutti i 90 minuti della gara. Con un’identità di gioco che sporadicamente si era intravista in questo primo scorcio di stagione: la volontà di recuperare la palla tenendo alto il baricentro della manovra è un mantra del neo tecnico, sul quale Pirlo non può e non deve transigere. E i risultati sembrano dargli ragioni. Sia in campionato che in Champions, Cristiano Ronaldo e compagni hanno dimostrato di potersi giocare le proprie carte: la sensazione di avere a che fare con una squadra più “europea” accomuna trasversalmente l’opinione di molti addetti ai lavori.

La voglia di vincere, la cosiddetta fame, che non aveva accompagnato i bianconeri nella sfida contro l’Atalanta, la si è vista dal primo all’ultimo minuto contro i ducali, contro i quali i campioni d’Italia uscenti hanno offerto una prova convincente, sotto tutti i punti di vista. Poi si sa, le individualità il più delle volte fanno la differenza, e anche ieri sera le giocate di Morata e Ronaldo in attacco, e di Buffon tra i pali, hanno orientato in maniera decisiva l’andamento della gara.