Giroud alla Juventus, calciomercato: il francese ha deciso, Chelsea avvisato

Calciomercato Juventus, Olivier Giroud oggetto del desiderio dei bianconeri: ecco la decisione dell’attaccante francese, in scadenza di contratto con il Chelsea

CALCIOMERCATO JUVENTUS GIROUD/ Il mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato un’ottima fucina per la Juventus, che di colpi low cost degli ultimi anni ne ha messi a segno a dismisura. I vari Pogba, Evra, Dani Alves, Pirlo sono soltanto alcuni degli ultimi affari per i quali la dirigenza bianconera non ha dovuto versare un centesimo ai club di appartenenza. Sul finire della scorsa sessione estiva di calciomercato era stato accostato con una certa insistenza ai bianconeri Olivier Giroud, il cui contratto con il Chelsea, in scadenza la prossima estate, molto probabilmente non verrà rinnovato, a meno di clamorosi colpi di scena.

Il classe ’86, reduce da un’annata molto promettente con i Blues, con i quali ha messo a segno un poker in Champions League contro il Valencia, sembra aver preso però una decisione chiara sul proprio futuro. Come riferito da tuttojuve.com, che riporta alcune indiscrezioni rilanciate Oltremanica, il francese vuole continuare la sua esperienza in Inghilterra almeno fino a giugno, giocandosi le sue chances con il Chelsea, convinto di poter mettere in difficoltà Frankie Lampard nelle sue scelte.