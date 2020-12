Cristiano Ronaldo, accordo raggiunto. L’annuncio è imminente

Cristiano Ronaldo è ad un passo dalla firma del prolungamento di contratto con la Nike. La cifra incassata sarebbe davvero da capogiro.

E’ il portale tedesco Der Spiegel a dare la notizia di un accordo veramente storico. Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora a lungo il volto calcistico della Nike, noto brand di abbigliamento sportivo. Il giocatore portoghese, che attualmente percepisce una cifra vicina ai 16,2 milioni di euro all’anno con una durata dei termini dal 2016 fino al 2026, potrebbe prolungare fino al 2029. La Juventus segue da vicino la vicenda, sempre interessata al fatto che il suo marziano sia tranquillo mentalmente.

Cristiano Ronaldo e la Juventus

Il quotidiano teutonico, svela anche dell’altro. Potrebbe esserci un bonus per la stella lusitana nel caso in cui dovesse vincere il Pallone d’Oro per la sesta volta. Un indennizzo in più di ben 4 milioni di euro per Cristiano Ronaldo. CR7 nel frattempo è concentrato a battere il record di Omar Sivori. Il numero 7 della Juventus, grazie alla doppietta di sabato segnata al Tardini contro il Parma ha iscritto il suo nome in un altro record. Quello dei giocatori in grado di segnare almeno 32 gol in un anno solare della Serie A. Segnando anche domani diverrebbe “re” anche in questa classifica.