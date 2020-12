Pogba alla Juventus in prestito, Calciomercato: la strategia per gennaio

Calciomercato Juventus, la nuova strategia per portare Paul Pogba sotto la Mola sarebbe quella di un prestito.

Buongiorno. Dal blitz pre natalizio di Torino è stata concordata una strategia comune per portare #Pogba alla #Juventus a gennaio con la formula del prestito. Per il monte ingaggi devono però uscire 2 giocatori. News da🇲🇹 per chi ci crede eh😉👍 — Paolo Paganini (@PaPaganini) December 21, 2020

Calciomercato Juventus, Paul Pogba in prestito alla Juventus? Si può. Lo annuncia Paganini sul proprio profilo Twitter. Il francese potrà arrivare a gennaio ma ad una solo condizione: un prestito con diritto di riscatto e l’uscita di almeno due giocatori per pagare il monte ingaggi del centrocampista. Un operazione che andrebbe a chiudersi già a gennaio. Un colpo da 10 e lode che porterebbe in bianconero un graditissimo ritorno, proprio come Morata, di un autentico idolo dei tifosi e – in generale – dell’ambiente.