Caso Suarez, nei giorni scorsi il giocatore dell’Atletico Madrid ha confessato che conosceva già le domande dell’esame

Caso Suarez, come viene riportato da un sondaggio di ‘Fanpage‘

Luis Suarez ha confessato nei giorni scorsi di essere a conoscenza delle domande relative all’esame farsa, costruito in toto per lui. Nelle indagini ancora in corso si è scoperto che nel giorno dell’esame i docenti facevano a gara per foto e autografi. Dai verbali si scopre, intolre, che nell’esame il giocatore Luis Suarez coniugava i verbi sempre all’infinito e ha detto frasi tipo: ‘Bambino porta cocummella’.

Lo scorso 17 settembre l’attaccante dell’Atletico Madrid ha effettuato un esame farsa all’Università per Stranieri di Perugia. L’attaccante che all’epoca era ancora priorità del Barcellona aveva superato l’esame, ma pochi giorni dopo si è scoperto che la sessione d’esame creata ad hoc per l’uruguaiano era stata già acchitata.