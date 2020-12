Se Paulo Dybala non rinnoverà il contratto con la Juventus può partire subito. Il sostituto sarebbe Correa della Lazio, che andrebbe su Gomez.

Come riporta il sito calciomercatoweb.it, la Juventus non intende aumentare l’ultima proposta da 10 milioni di euro a stagione bonus compresi. Paulo Dybala è stato avvertito da parte del club. Lo scambio di battute pubbliche tra lui e il presidente Agnelli, del resto, è stato molto chiaro. La Joya vorrebbe lo stesso trattamento di De Ligt, ma i bianconeri non sembrano sentirci. Dall’estero Paris Saint-Germain e club della Premier sono i potenziali acquirenti del 27enne, così come Barcellona e Real Madrid. Da Parigi fanno sapere che qualora fallisse l’attacco a Messi, allora penserebbero a Dybala. Per il quale – in caso di mancata firma e visto il periodo complicato sul piano economico che sta vivendo anche il calcio – Paratici e soci potrebbero non ottenere più di 50-55 milioni di euro.

Se va via Dybala, parte un effetto domino in Serie A

Il sostituto di Dybala sarebbe Joaquim Correa della Lazio. La Juventus lo sta seguendo molto da vicino e ne rileverebbe i compiti, ma con la differenza che è destro. L’alto numero di mancini in organico, infatti, consiglia un calciatore con un piede naturale differente. I biancocelesti, a loro volta, sono molto attenti al caso relativo al Papu Gomez. Dopo la rottura con Gasperini, il trequartista potrebbe partire a condizioni vantaggiose. L’Atalanta chiede 10 milioni di euro, ma alla fine potrebbe essere ceduto per molto meno.