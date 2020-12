Juventus-Fiorentina probabili formazioni: ultimi dubbi per Pirlo

Tutto pronto per la sfida che vedrà la Juventus di Andrea Pirlo questa sera impegnata contro la Fiorentina di Prandelli.

Ultimo impegno dell’anno per la squadra bianconera, che vorrà chiudere nel migliore dei modi l’anno solare, anche per rimanere in scia alle milanesi. La scia non è molto distante e le ultime apparizioni di Ronaldo e compagni sono state decisamente positive. Si può dunque sognare in grande cercando di non perdere punti per strada. Occhio dunque ad una Fiorentina che ha tanti uomini di qualità, anche se finora non sembra essersi espressa al meglio.

