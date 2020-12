Ronaldo: «Inaccettabile! Siamo juventini, o l’eccellenza o niente»

Cristiano Ronaldo sbotta tramite i suoi social e chiede fiducia ai tifosi della Juventus, ma definisce inaccettabile la partita di ieri.

«Ieri, con scarso rendimento e risultato tutt’altro che accettabile, abbiamo chiuso le nostre partite programmate per il 2020. Un anno speciale e per molti versi particolari. Stadi vuoti, protocolli COVID, partite posticipate, soste lunghe e calendario strettissimo.Ma questa non è una scusa per nulla». Inizia così il messaggio social che Cristiano Ronaldo ha inteso mandare ai fan della Vecchia Signora e a quanti si aspettano sempre il meglio da lui. E’ il trascinatore della squadra ed ogni sconfitta fa rumore. Un grande rumore.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Bonucci chiede scusa sui social: le parole del capitano

Ronaldo non ha digerito il ko con la Fiorentina

«Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi, per poter giocare meglio e vincere in maniera più coerente – ha aggiunto il Re -. Siamo Juventini! E semplicemente non possiamo accettare niente di meno che l’eccellenza in campo! Spero che questa breve sosta ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è ancora lontana dall’essere finita e alla fine crediamo che festeggeremo ancora una volta con i nostri tifosi». Ronaldo, per chiudere, si rivolge direttamente ai suoi fan Facebook e Instagram.«Credete in noi, fidatevi del nostro team tanto quanto noi ci fidiamo di voi, e non ti deluderemo! Fino Alla Fine!».