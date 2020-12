Juventus, ieri sera De Ligt si è fermato negli ultimi minuti per un problema muscolare. Ora si monitoreranno le sue condizioni

Juventus, De Ligt ieri sera nella sfida persa con un rovinoso 0-3 in casa con la Fiorentina, si è fermato negli ultimi minuti per un problema muscolare. Il difensore olandese ha lasciato tutti i tifosi in ansia, ma Pirlo proprio nel post partita, ha fatto chiarezza per l’accaduto. Ecco cosa ha detto l’allenatore a fine gara: “Sembra affaticamento, valuteremo nei prossimi giorni cosa si è fatto di preciso”. Stando alle parole del maestro trattasi di un affaticamento muscolare ma le sue condizioni si monitoreranno ulteriormente.

Juventus, come sta De Ligt? Le condizione del difensore olandese

Perdere De Ligt in questo momento sarebbe un grosso guaio per la Juventus. Il difensore olandese è in un momento davvero importante per la sua carriera, un carisma da leader che già ha preso le redini della difesa bianconera, nonostante l’ancora giovanissima età. Inutile ribadire ciò che è ormai ovvio a chiunque, De Ligt è un autentico fuoriclasse. Ieri sera nella sfida interna contro la Fiorentina, verso lo scadere del secondo tempo, i bianconeri già “spacciati” sotto di 3 reti hanno perso anche il centrale difensivo, che ha avuto un risentimento muscolare. Ieri sera la prima domanda dei giornalisti è subito andata sulle condizioni del difensore. Pirlo ha parlato di affaticamento muscolare ma le condizioni sono ancora in fase di monitoraggio.