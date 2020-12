Caso Suarez, possibile responsabilità oggettiva della Juventus

Juventus, in Procura Figc è emersa la possibilità della responsabilità oggettiva dei bianconeri: si attendono le carte del caso Suarez

Juventus, tiene ancora banco il caso relativo all’esame farsa di Luis Suarez. Dalle ultime indagini è emersa una possibile responsabilità oggettiva dei bianconeri, nulla ovviamente è ancora certo. Nella giornata di ieri, come viene anche riportato su Calciomercato.it, si è svolto un direttivo della Procura Federale della Figc che ha preso in esame due casi: il primo è quello relativo a Gianluigi Buffon e la possibile imprecazione pronunciata dal portiere per incitare un compagno di squadra durante la sfida contro il Parma. Nuovi filmati potrebbero portare alla definizione di un procedimento già aperto, così come è aperto il caso relativo all’esame di Suarez, si continua a monitorare la situazione.

Nelle ultimi indagini filtra la possibilità che per la Juventus, anche alla luce delle parole dello stesso giocatore che ha ammesso del corteggiamento dei bianconeri, ci possa essere coinvolgimento per responsabilità oggettiva della Vecchia Signora. Al momento, si tratta un possibile percorso che, nel caso più estremo, potrebbe condurre addirittura ad una penalizzazione in classifica.