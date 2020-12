Alonso alla Juventus, decisa la destinazione del terzino del Chelsea

Presa dal Chelsea la decisione sul futuro di Marcos Alonso, forte terzino spagnolo che è in orbita della Juventus e anche dell’Inter.

Dalla Spagna rimbalza una voce importante. “El Chiringuito Tv” annuncia la nuova destinazione del terzino del Chelsea Marcos Alonso. Secondo quanto riportato dal media iberico, dovrebbe indossare la casacca dell’Atletico Madrid. Sarebbero pertanto beffate le legittime aspirazioni di Juventus e Inter di riportare in Italia l’ex laterale della Fiorentina. Nello spiegare l’operazione, si è evidenziato come si sia trattato di un affare ben congegnato dove i londinesi corrisponderanno parte dell’ingaggio.

Marco Alonso, niente Juventus

Anche Simeone pertanto ha puntato con decisione e per tempo il giocatore che si trasferirà in prestito alla corte del ‘Cholo’ alla riapertura del mercato. L’opinionista Pipi Estrada ha aggiunto inoltre: «Il Chelsea pagherà il 50% dell’ingaggio di Alonso fino al termine della stagione». La Juventus, specialmente in epoca sarriana e l’Inter di Marotta stavano tessendo le tele con il suo agente, ma il richiamo della capolista della Liga ha giocato un ruolo preponderante. Dai Blues resta in uscita l’altro terzino in esubero, vale a dire Emerson Palmieri. E’ certo che bianconeri o nerazzurri si tufferanno sull’esterno della Nazionale di Mancini.