Juventus, serve un centrocampista: De Paul e Locatelli sulla lista

Calciomercato Juventus, i bianconeri sfogliano la margherita: i centrocampisti di Sassuolo e Udinese sulla lista di Fabio Paratici

Juventus calciomercato De Paul Locatelli/ Mancano ormai poche settimane all’apertura ufficiale della sessione invernale di calciomercato, e la Juve ha assoluto bisogno di rinforzare la rosa a disposizione di Andrea Pirlo, che fino ad ora in campionato ha faticato e non poco a trovare la continuità che negli anni scorsi era un vero e proprio marchio di fabbrica dalle parti di Torino. Tra i tanti nomi accostati alla squadra bianconera, impossibile non citare Manuel Locatelli e Rodrigo De Paul, a lungo inseguiti anche la scorsa estate.

Secondo le ultime indiscrezioni, sarebbero loro i principali indiziati a vestire la casacca bianconera. Con l’Udinese sono stati effettuati alcuni sondaggi informali, senza mai approfondire i discorsi: del resto, la valutazione del club friulano è di quelli importanti. I bianconeri chiedono per De Paul non meno di 40 milioni: cifra che i torinesi mirerebbero ad abbassare attraverso l’inserimento di giovani contropartite.

Calciomercato Juventus, fase di stallo per Locatelli: lo scenario

LOCATELLI JUVENTUS/ Discorso analogo di può fare per Manuel Locatelli, da tempo sui radar della dirigenza di corso Galileo Ferraris. La poliedrica mezzala ex Milan piace molto Pirlo per la grandissima capacità di interpretare al meglio sia la fase di interdizione che quella di costruzione della manovra. Abilità che lo rendono un vero e proprio centrocampista moderno, che è stato in grado di ritagliarsi un ruolo importante anche in Nazionale. Il Sassuolo non chiede meno di 35 milioni: al momento la Juve non si sarebbe spinta oltre i 20 mln, con la possibilità di inserire bonus legati a prestazioni e rendimento.

