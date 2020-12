Alaba alla Juventus, calciomercato: l’austriaco ha sciolto le riserve

Calciomercato Juventus, Alaba avrebbe deciso la sua prossima destinazione: sembra ormai imminente il suo addio al Bayern Monaco

Calciomercato Juventus Alaba/ Uno degli svincolati di lusso di questa sessione di calciomercato è sicuramente David Alaba, che non ha ancora trovato l’accordo per il prolungamento del suo contratto con il Bayern Monaco in scadenza tra un anno. A nulla sono valse le proposte di Rummenigge, che in più di una circostanza ha palesato ottimismo sull’eventuale fumata bianca. Il realtà, l’olandese ha ben altri programmi: secondo quanto riportato da tuttojuve.com, il terzino avrebbe espresso il desiderio di trasferirsi al Real Madrid, club che lo corteggia ormai da un paio di sessioni.

Leggi anche–>Isco alla Juventus, calciomercato: affare fatto, annuncio dall’Inghilterra

I Blancos sarebbero infatti disposti ad accollarsi le esose richieste del laterale, che pretende un quadriennale a circa 9-10 milioni di euro: cifre che evidentemente il Bayern Monaco non è disposto ad assecondare. Su Alaba è forte anche l’interessamento della Juventus, che in più di una circostanza avrebbe allacciato dei contatti con il suo entourage.