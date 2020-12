De Paul alla Juventus, calciomercato: l’argentino strizza l’occhio a Pirlo

Rodrigo De Paul ha lanciato attestati di stima importanti nel corso delle ultime dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Sky Sport

Calciomercato Juventus De Paul/ Anche in questo scorcio di stagione, sebbene l’Udinese non stia attraversando uno dei periodi migliori della sua storia recente, Rodrigo De Paul sta dimostrando tutte le sue qualità tecniche e fisiche. Prestazioni che sicuramente non sono passate inosservate, e che hanno attirato l’attenzione degli addetti ai lavori di molti club italiani. Uno su tutti, la Juventus, nei confronti della quale il centrocampista argentino ha speso parole al miele nel corso dell’ultima intervista rilasciata ai microfoni di Sky Sport:

“Sicuramente deve essere pazzesca la sensazione di calpestare palcoscenici internazionali importanti, come giocare un quarto di finale o una semifinale di Champions League. Sto lavorando per questo, per essere sempre pronto. Lascerò l’Udinese quando lo riterrò opportuno. Le regine d’Europa? Mi viene in mente subito il Bayern Monaco; ma non posso non menzionare il Paris Saint Germain, il Real Madrid, il Barcellona o la Juventus.”