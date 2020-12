Isco alla Juventus, calciomercato: affare fatto, annuncio dall’Inghilterra

Calciomercato Juventus, Isco sempre più vicino ai bianconeri: l’indiscrezione che trapela dall’Inghilterra dà l’affare ad un passo dalla sua definizione

Calciomercato Juventus Isco/ Isco-Juventus è una pista che si è improvvisamente riaccesa nelle ultime ore. Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse sul Daily Express, il club bianconero avrebbe rotto gli indugi e si sarebbe decisa a sferrare l’assalto decisivo per acquistare il trequartista spagnolo, ai ferri corti con il Real Madrid con il quale non ha ancora trovato un accordo per il prolungamento contrattuale. Sebbene non siano state ancora rese note le cifre dell’affare, molto probabilmente Paratici chiuderebbe l’affare attorno ai 20-25 milioni di euro.

Leggi anche–>Morata avrà un vice. La Juventus ha individuato il profilo giusto

Resta ancora da capire quale sarà la formula con la quale si definirà l’operazione: tutto lascia presagire un acquisto a titolo definitivo, anche se non è da escludere l’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto, per non gravare troppo su un bilancio che nell’ultima sessione estiva si è cercato di risollevare.