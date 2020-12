Calciomercato Juventus, a gennaio doppio colpo possibile

Manca ormai sempre meno all’inizio del 2021 e con esso anche alla riapertura del calciomercato per la Juventus di Andrea Pirlo.

Il tecnico aspetta rinforzi per cercare di tornare al più presto in corsa per il primo posto. Il ko patito con la Fiorentina non può certo cancellare un inizio di stagione che per i colori bianconeri è stato senz’altro positivo. Tuttavia qualche elemento di qualità in più nella rosa non può che essere un valore aggiunto per la squadra attuale, impegnata su più fronti.

