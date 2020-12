Morata avrà un vice. La Juventus ha individuato il profilo giusto

La Juventus ha individuato il profilo giusto per il vice Morata. Si tratta di Leonardo Pavoletti, centravanti de Cagliari appena rientrato.

Alla Juventus serve reperire un calciatore, ovviamente low-cost, che occupi militarmente l’area di rigore quando le cose vanno per il verso sbagliato. Nella gara contro la Fiorentina si è visto come servisse un centravanti, idem a Benevento o a Crotone. Ecco perché nei piani della società bianconera c’è l’idea di ingaggiare un centravanti che possa fungere da riserva di Morata. E’ per dare respiro al canterano, ma anche per completare l’organico. Dybala, così fungerebbe solo da jolly e non da carta da giocare in caso di necessità.

