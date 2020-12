Ronaldo capitano della Juventus. Cresce il partito che lo vuole con la fascia

I tifosi sul web lanciano l’idea di affidare la fascia di capitano a Cristiano Ronaldo.E’ l’unico che ha il carisma per indossarla alla Juventus.

Cristiano Ronaldo è sempre più l’ancora di salvataggio del mondo Juventus. Il campione portoghese, dopo aver vinto due scudetti con la Vecchia Signora, si ritrova laddove non credeva potesse essere. Al sesto posto in classifica, con la prospettiva di dover addirittura lottare per conquistare un posto in Champions League. A fine stagione saranno tirate la somme, ma una partenza del portoghese complicherebbe la vita ai bianconeri. Ecco perché sul web i fan hanno lanciato la petizione di affidargli la fascia di capitano.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, serve un centrocampista: De Paul e Locatelli sulla lista

La leadership di Cristiano Ronaldo

Il popolo della Juventus ha ormai scaricato Bonucci, reo di aver commesso troppi errori nel recente passato e di aver spesso fatto perdere punti preziosi. Senza Chiellini, insomma, quella fascia di capitano passa prima da lui, poi da Cuadrado. Però ora si fa largo l’ipotesi Cristiano Ronaldo. Le sue parole di ieri, del resto, sono eloquenti. «Sappiamo che dobbiamo dare di più di noi stessi, per poter giocare meglio e vincere in maniera più coerente – ha aggiunto il Re -. Siamo Juventini! E semplicemente non possiamo accettare niente di meno che l’eccellenza in campo! Spero che questa breve sosta ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai, perché la stagione è ancora lontana dall’essere finita e alla fine crediamo che festeggeremo ancora una volta con i nostri tifosi». Ronaldo, per chiudere, si rivolge direttamente ai suoi fan Facebook e Instagram.«Credete in noi, fidatevi del nostro team tanto quanto noi ci fidiamo di voi, e non ti deluderemo! Fino Alla Fine!».