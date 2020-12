Rinnovo Dybala, calciomercato: continua il braccio di ferro con la Juve

Il futuro dell’attaccante argentino sembra essere sempre più distante da Torino: secondo quanto raccolto da Tuttosport, il numero 10 non ha ancora trovato l’accordo con la Juve per il rinnovo

DYBALA RINNOVO JUVENTUS/ La Juventus e Paulo Dybala sembrano essere sempre più distanti. L’argentino, il cui contratto in scadenza nel 2022 non è stato ancora rinnovato, non ha ancora trovato l’accordo con la dirigenza di Corso Galileo Ferraris per il prolungamento del suo rapporto con la Vecchia Signora. La distanza tra domanda ed offerta, secondo quanto ribadito da Tuttosport, è ancora lungi dall’essere colmata.

Il quotidiano torinese, infatti, ribadisce con forza l’indiscrezione secondo la quale l’attaccante ex Palermo continui a chiedere un quadriennale a circa 15 milioni di euro annui. Tanti, troppi per il club bianconero, che non intende andare oltre un’offerta da 10 mln, a cui andrebbero aggiunti dei bonus legati a prestazioni e rendimento. Le parti, al momento, non si sono ancora venute incontro: Dybala non intende cambiare le sue pretese, convinto di avere il coltello dalla parte del manico.