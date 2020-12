Calciomercato Juventus, futuro inglese per il mediano

Sta per aprirsi il calciomercato della Juventus, con possibili innesti a gennaio ma anche delle possibili cessioni nella rosa bianconera.

Ci sono infatti elementi come Sami Khedira che non rientrano nei piani del tecnico Andrea Pirlo, che ha escluso il centrocampista tedesco dalle sue rotazioni. Zero presenze per lui in questa stagione e all’orizzonte sicuramente una nuova destinazione per lui, il cui contratto con il club torinese scade il 30 giugno 2021. Rispetterà il termine del contratto oppure per lui ci sarà già una nuova destinazione a gennaio?

