Calciomercato Juventus, addio Bonucci: Guardiola lo chiama, c’è il blitz

Il capitano bianconero sembra essere sempre più vicino all’addio: il difensore è corteggiato da Pep Guardiola, che sarebbe pronto a formalizzare un’offerta ufficiale

Calciomercato Juventus Bonucci City/ Non è un periodo facile per Leonardo Bonucci. Il centrale bianconero, considerato il principale responsabile della disfatta subita dalla squadra di Pirlo ad opera della Fiorentina, sembra essere al passo d’addio. Il contratto del capitano della Juventus scadrà fra 3 anni, nell’estate del 2024: il calciatore percepisce circa 6,5 milioni di euro netti all’anno. Tanti, se si considera l’età anagrafica non più verde: ecco perché le suggestioni trapelate nelle ultime ore, e ribadite con forza da calciomercatonews, che vorrebbero Bonucci vicino al Manchester City, non sono assolutamente prive di fondamento.

Pep Guardiola è stato da sempre un grande ammiratore delle qualità tecniche di Bonucci, al punto che già alcuni anni or sono si vociferava di un blitz imminente dei Citizens per strappare nuovamente il difensore da Torino. L’affare però saltò, sia per la volontà dell’ex Milan di non ripetere lo stesso “errore” fatto in occasione della sua esperienza rossonera, sia per il desiderio da parte del club bianconero di puntare con forza su quello che è a tutti gli effetti un pilastro della rosa bianconera, un leader carismatico dentro e fuori dal campo.